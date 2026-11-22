डिजिटल टीम, पटना। कोसी प्रक्षेत्र के मधेपुरा जिले में आमतौर पर किसान धान और गेहूं की पारंपरिक खेती पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन मुरलीगंज प्रखंड के बंधा गांव के रहने वाले किसान गुलाब मेहता ने लीक से हटकर कुछ नया करने की ठानी। उन्होंने ओल की खेती को चुना और आज अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया है कि सही तरीका अपनाया जाए, तो खेती भी एक बेहद फायदेमंद सौदा है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ नकदी फसलों और आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर खास जोर दे रही है। इसका सीधा असर गुलाब मेहता जैसे किसानों की बढ़ती आमदनी में साफ दिख रहा है।

1 किलो बीज से 3 किलो की पैदावार, कोई बीमारी नहीं साल 2012 में ओल की खेती की शुरुआत करने वाले गुलाब मेहता आज अपनी तीन एकड़ जमीन में इसकी खेती कर रहे हैं। वह बताते हैं कि इस फसल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मेहनत और जोखिम दोनों कम हैं। गुलाब मेहता कहते हैं, "यह ओल की फसल है और इसमें 1 किलो का बीज लगाने पर कम से कम 3 किलो उपज जरूर निकलती है, कई बार इससे ऊपर भी हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभी तक किसी तरह की बीमारी नहीं आई है, इसलिए किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता।"

6 महीने में तैयार फसल, डेढ़ से दो लाख की बचत खेती के तरीके और मुनाफे के बारे में बात करते हुए वह बताते हैं कि इसमें गोबर और मिट्टी चढ़ाने के समय डीएपी, यूरिया और पोटाश जैसी जरूरी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। छह महीने पूरे होते ही फसल की खुदाई शुरू हो जाती है और सातवें महीने तक काम पूरा हो जाता है। कमाई के बारे में बताते हुए गुलाब मेहता कहते हैं, "एक एकड़ में सारा खर्च काटने के बाद भी लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये का मुनाफा हो जाता है।"