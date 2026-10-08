London Bridge अब पटना में! यारपुर-मीठापुर में दिखेगा चलता हुआ वाहन, मां दुर्गा के दरबार में राम-रावण युद्ध होंगे आकर्षण

जागरण संवाददाता, पटना। इस बार दुर्गापूजा में राजधानी पटना के श्रद्धालुओं को लंदन ब्रिज का दीदार करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यारपुर-मीठापुर में लंदन ब्रिज की तर्ज पर भव्य पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है।

पंडाल के ऊपर गाड़ी चलती हुई दिखाई देगी, जो श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बनेगी। झारखंड के मधुपुर से आए कारीगर इसे अंतिम रूप देने में जुटे हैं। लंदन ब्रिज के साथ दिखेगा राम-रावण का युद्ध श्री श्री शिव मंदिर नवयुवक संघ दुर्गापूजा समिति की ओर से तैयार किए जा रहे पंडाल में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी। इसके साथ भगवान राम, रावण, हनुमान और राक्षसों की चलती-फिरती प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी। इन प्रतिमाओं को विशेष तकनीक के जरिए तैयार किया जा रहा है। पंडाल और आसपास की सजावट के लिए हाजीपुर से लाइटिंग टीम बुलाई जा रही है।

यारपुर से गोरिया मठ तक जगमगाएगा रास्ता यारपुर से गोरिया मठ तक आकर्षक रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। समिति के मुताबिक यहां आजादी से पहले से दुर्गापूजा का आयोजन होता आ रहा है। पिछले पांच-छह वर्षों में पूजा के स्वरूप और भव्यता में लगातार विस्तार हुआ है। इस बार पंडाल और पूजा आयोजन पर करीब 12 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जयप्रकाश नगर में 30 फीट ऊंचा शिवलिंग यारपुर के साथ जयप्रकाश नगर में भी श्रद्धालुओं के लिए अलग थीम तैयार की जा रही है। पुरानी आरा मशीन के पास 30 फीट ऊंचे शिवलिंग की थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है।