3 महीने तक छापामारी, अब मुकदमे की बारी; पटना में 110 प्रतिष्ठानों को फूड सेफ्टी विभाग का नोटिस

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी समेत प्रदेश में तीन माह से चल रही छापेमारी में खाद्य संरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले प्रतिष्ठानों की गड़बड़ी अब प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में भी सामने आने लगी है।

110 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई और 30 लाख रुपये से अधिक की घटिया खाद्य सामग्री नष्ट कराने के बाद विभाग ने अब कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अमानक नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर सोमवार या मंगलवार से ऐसे कारोबारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। खाद्य कारोबारियों को रिपोर्ट के विरुद्ध अपील करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा।

वहीं, जिन लोगों को पहले नोटिस किया गया था, उनके खिलाफ सोमवार से कोर्ट में मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। रविवार को पटना में कार्यरत पांच टीमों ने नोटिस व मुकदमा करने की तैयारी पूरी कर ली है। मोटे जुर्माने से मिलावटखोरी में कमी आने की बात कही जा रही है।

खाद्य संरक्षा विभाग ने पटना के अभिहित पदाधिकारी सुदामा चौधरी व खाद्य संरक्षा पदाधिकारी डा. सुदिन कुमार सुमन के नेतृत्व में ताबड़तोड़ 110 से अधिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। इनमें होटल-रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानें, केक-बेकरी, आइसक्रीम निर्माता और आनलाइन खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले वेयरहाउस तक शामिल हैं। 30 लाख रुपये से अधिक की खाद्य सामग्री नष्ट कराई जा चुकी है। इसके बावजूद लगातार गड़बड़ियां मिल रही थीं। इसके बाद अधिकारियों ने फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। अब क्या होगा? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत छापेमारी कर पहले लीगल नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला में जांच कराई जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर खाद्य कारोबारी को नोटिस जारी कर अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है।

अपील करने पर उच्च एनएबीएल प्रयोगशाला में नमूना दोबारा जांच को भेजा जाता है। वहीं जो अपील नहीं करते उन पर जुर्माने, लाइसेंस निलंबित या रद करने की प्रक्रिया की जाती है। नामित अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर तय करता है कि मामला जुर्माने का है या कारावास वाले अपराध का।