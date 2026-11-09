लालू के लाल तेज प्रताप का नया डिजिटल दांव, WhatsApp चैनल से सीधे जुड़ेंगे जनता से; पर्सनल लाइफ की भी मिलेगी झलक

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे तेज प्रताप यादव ने अब जनता तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर अपनी राजनीतिक राह बनाने वाले तेज प्रताप ने अब WhatsApp चैनल शुरू किया है।

इसके जरिए वह समर्थकों और आम लोगों से सीधे जुड़ने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि उनके इस चैनल पर सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी देखने को मिलेंगे।

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर अपने आधिकारिक WhatsApp चैनल की शुरुआत की जानकारी दी। उन्होंने बिहार समेत देशभर के लोगों से चैनल को फॉलो और शेयर करने की अपील की है। उनका कहना है कि यह माध्यम जनता से जुड़ने और अपनी गतिविधियों की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचाने में मददगार होगा। अब सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से सीधा संपर्क तेज प्रताप यादव का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब राजनीति में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ रही है। नेता अब जनसभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में तेज प्रताप ने WhatsApp चैनल को अपना नया संचार माध्यम बनाया है। उन्होंने अपने संदेश में बिहारवासियों और देशवासियों से अपील की है कि वे WhatsApp पर उनका आधिकारिक चैनल सर्च कर फॉलो करें। इसके साथ ही उन्होंने समर्थकों से इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह भी किया है।

राजनीति से लेकर निजी जिंदगी तक की मिलेगी अपडेट तेज प्रताप यादव ने अपने चैनल के कंटेंट को लेकर भी जानकारी साझा की है। इसके माध्यम से उनके समर्थकों को रोजाना की राजनीतिक गतिविधियों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामाजिक कार्यों की जानकारी मिलेगी। यानी उनके राजनीतिक सफर से जुड़ी गतिविधियों पर भी लोग सीधे नजर रख सकेंगे।

इतना ही नहीं, इस चैनल को केवल राजनीतिक जानकारियों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। तेज प्रताप की निजी जिंदगी से जुड़ी खास झलकियां, अनदेखी तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए जाएंगे। उनके धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े वीडियो भी इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकते हैं।

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नई पहचान तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट में एक और बात ने राजनीतिक गलियारों का ध्यान खींचा है। उन्होंने अपने संदेश के अंत में खुद को जनशक्ति जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है। यह उनके मौजूदा राजनीतिक परिचय को भी सामने लाता है।

गौरतलब है कि राजद से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राजनीतिक राह चुनी है। ऐसे में WhatsApp चैनल की शुरुआत को संगठन की गतिविधियों और अपनी राजनीतिक पहचान को जनता के बीच मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहारे अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश तेज प्रताप यादव का WhatsApp चैनल शुरू करना सिर्फ एक सोशल मीडिया गतिविधि नहीं, बल्कि समर्थकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने की रणनीति भी माना जा सकता है। इसके जरिए उन्हें अपनी बात रखने के लिए किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।