JDU में सब ठीक है या नहीं? ललन सिंह ने साफ किया रुख, बोले- दल में आंतरिक लोकतंत्र और नेताओं में बेहतर समन्वय

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: जदयू के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह (Union Minister Lalan Singh) ने दल में किसी भी स्तर पर मतभेद से इंकार किया है।

यहां हवाई अड्डे पर शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा-जदयू में सबकुछ ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र है। नेताओं के बीच बेहतर समन्वय है।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को दिल्ली में थे

शुक्रवार को पटना में आयोजित जदयू के विधामंडल दल के सदस्याें के ओरिएंटेशन प्रोग्राम (JDU Orientation Program) में अपनी अनुपस्थिति से जुड़े प्रश्न पर ललन सिंह ने कहा कि वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुजरात में थे।