छोटी शुरुवात से करोड़ों के टर्न ओवर तक: मिल्क कंपनी से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहीं बिहार की जीविका दीदियां

राज्य ब्यूरो, पटना। पशुपालन अब केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला एक सफल उद्यम बन रहा है।

इसी क्रम में वर्ष 2017 में स्थापित सहरसा की कौशिकी महिला दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड से जुड़ीं करीब 49 हजार से भी अधिक जीविका दीदियों ने कठिन मेहनत एवं लगन के बदौलत दूध उत्पादन एवं उसके खरीद-बिक्री के कारोबार को आज कारोड़ों में पहुंचाकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखने का काम किया है।