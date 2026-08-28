खान सर vs रौशन सर: पहले पढ़ाई की जंग, अब 5-5 किलो राखियों की टक्कर! कौन पड़ा भारी?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में कोचिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले खान सर और रौशन आनंद अब रक्षाबंधन के मौके पर भी चर्चा में हैं। वजह है दोनों के हाथों पर बंधी राखियों का वजन।

खान सर और रौशन आनंद, दोनों के हाथों पर इतनी राखियां बांधी गईं कि उनका वजन करीब 5 किलो तक पहुंच गया। हालात ऐसे हो गए कि दोनों के लिए हाथ उठाना भी मुश्किल बताया जा रहा है।

पहले पढ़ाई में मुकाबला, अब राखियों में भी टक्कर

खान सर और रौशन आनंद के बीच छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने की होड़ की चर्चा अक्सर होती रही है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर मुकाबला कुछ अलग ही नजर आया।

छात्राओं ने दोनों शिक्षकों के हाथों पर जमकर राखियां बांधीं। देखते ही देखते राखियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि दोनों के हाथ राखियों से भर गए। अब सोशल मीडिया और छात्रों के बीच यह मजाकिया चर्चा है कि कोचिंग के बाद राखियों में भी दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा हो गई। रौशन आनंद के हाथ पर करीब 5 किलो राखियां ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद ने अपने कोचिंग सेंटर पर छात्राओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान छात्राओं ने उनके हाथ पर एक के बाद एक राखियां बांधीं।

बताया जा रहा है कि उनके हाथ में बंधी राखियों का कुल वजन करीब 5 किलो तक पहुंच गया। इतनी राखियां बांधी गईं कि रौशन आनंद के लिए हाथ उठाना भी मुश्किल हो गया। रक्षाबंधन का यह नजारा वहां मौजूद छात्रों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहा।

खान सर भी राखियों के वजन से नहीं रहे पीछे उधर, खान सर ने भी पटना के एके मेमोरियल हॉल में छात्राओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। यहां भी बड़ी संख्या में छात्राओं ने खान सर को राखी बांधी। उनके हाथों पर बंधी राखियों का वजन 5 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। राखियों की इतनी परतें चढ़ गईं कि खान सर के लिए भी हाथ उठाना मुश्किल हो गया। ऐसे में राखियों के मामले में भी दोनों शिक्षकों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला।

रौशन आनंद के सेंटर पर 84 तरह के व्यंजनों की दावत रक्षाबंधन के मौके पर रौशन आनंद के कोचिंग सेंटर में छात्राओं के लिए खास इंतजाम किया गया था। यहां करीब 84 तरह के व्यंजन तैयार कराए गए। मिठाई में काजू कतली, गुलाबजामुन और रसगुल्ले समेत कई आइटम शामिल थे। वहीं खाने में साउथ इंडियन और चाइनीज डिश के साथ लिट्टी-चोखा की भी व्यवस्था की गई थी। सादा खाना पसंद करने वाले छात्रों के लिए भी अलग से इंतजाम किया गया।

बिहार में हर जगह दिखा रक्षाबंधन का रंग रक्षाबंधन का उत्साह सिर्फ कोचिंग सेंटरों तक सीमित नहीं रहा। बिहार की जेलों में भी बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने भी इस मौके पर बहनों से राखी बंधवाई और शुभकामनाएं दीं।

वहीं कई परिवारों में भाई-बहन के इस त्योहार को खास अंदाज में मनाया गया। पूरे बिहार में रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन के रिश्ते की अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिलीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही खान सर और रौशन सर की ‘राखी रेस’ इस रक्षाबंधन पर सबसे दिलचस्प तस्वीर खान सर और रौशन आनंद के हाथों पर बंधी राखियां रहीं। दोनों के हाथों पर करीब 5 किलो या उससे ज्यादा राखियां बंधने की चर्चा ने इसे खास बना दिया।