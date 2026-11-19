राज्य ब्यूरो, पटना। इस साल आयोजित दारोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) के अध्यक्ष केएस द्विवेदी को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार को आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

निगरानी डीजी के साथ बीपीएसएससी अध्यक्ष का भी संभालेंगे प्रभार जितेंद्र सिंह गंगवार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक के साथ अगले आदेश तक बीपीएसएससी के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वहीं, अधिसूचना में वर्तमान अध्यक्ष केएस द्विवेदी को पदमुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। केएस द्विवेदी 1984 बैच के सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी हैं।

15 सितंबर से 30 दिन के अवकाश पर गए थे द्विवेदी दरअसल, दारोगा भर्ती परीक्षा की जांच शुरू होने के बाद केएस द्विवेदी 15 सितंबर से 30 दिनों के अवकाश पर चले गए थे। उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए छुट्टी ली थी। हालांकि, निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी वह वापस नहीं लौटे। इसके बाद से करीब दो महीने तक बीपीएसएससी अध्यक्ष का पद खाली था।

1993 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं जेएस गंगवार सरकार ने अब आयोग की जिम्मेदारी 1993 बैच के आइपीएस अधिकारी जितेंद्र सिंह गंगवार को सौंपी है। वह फिलहाल निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही आयोग के नेतृत्व को लेकर लंबे समय से बनी रिक्तता समाप्त हो गई है।