Jitan Ram Manjhi : 'अब ये तो हमारे CM पर निर्भर है, पता नहीं...', मांझी ने क्यों कह दिया ऐसा? बिहार में मची खलबली

मांझी ने कहा कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की बात होती तो आज उन्हें इतनी सीटें नहीं मिलतीं। वे ईवीएम पर सवाल उठाकर केवल अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे जनता को गुमराह करके कि आरक्षण और संविधान खतरे में है। अगले चुनाव में देखिएगा उनका कोई अता-पता नहीं रहेगा।

वहीं, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर मांझी ने कहा कि परंपरा तो यह रही है कि विपक्ष के लोग इस पद पर नहीं बैठ पाए हैं। इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है। यह हमारे माननीय सीएम और विधानसभा सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे लोग क्या करते हैं।

#WATCH | On Congress leader Rahul Gandhi's statement, Union Minsiter Jitan Ram Manjhi says, "Supreme Court has finally said that there is no tampering in EVMs, then they (opposition) say this only for their entertainment. If there was talk of tampering in EVMs, then they would… pic.twitter.com/LuRPveSuh8— ANI (@ANI) June 16, 2024