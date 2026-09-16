UCC पर बिहार में सियासी संग्राम के बीच मांझी का दांव, तीन तलाक और धारा 370 पर भी साफ किया रुख

डिजिटल डेस्क, पटना। समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू करने के एलान के बाद बिहार में सत्ता पक्ष के भीतर ही अलग-अलग सुर सामने आ रहे हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए UCC का समर्थन किया है। मांझी ने इसे संविधान में दिए समानता के अधिकार से जोड़ते हुए कहा कि UCC के अनुपालन में किसी तरह के दांव-पेच की बात करना उनकी समझ में गैर-संवैधानिक है।

इसी बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने UCC के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

मांझी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू करने के पक्ष में है।

उन्होंने UCC के साथ-साथ तीन तलाक और अनुच्छेद 370 से जुड़े केंद्र सरकार के फैसलों का भी समर्थन किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि बाबा साहेब का संविधान देश की धर्मनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है।

यह नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। उनके मुताबिक, समानता का अधिकार ही UCC की मूल भावना से जुड़ा है।

मांझी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला। कहा क‍ि सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर UCC अनुपालन के लिए निर्देशित किया था जिसे पुरानी सरकारों ने कभी तव्वजो नहीं दी।

NDA में अलग-अलग रुख से बढ़ी सियासी दिलचस्पी

UCC पर मांझी का यह रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में NDA के भीतर इस मुद्दे पर एकराय दिखाई नहीं दे रही है।

जदयू नेता ने तो साफ कह द‍िया क‍ि ब‍िहार में क‍िसी हाल में यूसीसी लागू नहीं होगा। इस बीच राजद व‍िधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को राजद के साथ म‍िलकर सरकार बनाने का न्‍योता भी दे द‍िया।

जदयू विधायक श्याम रजक ने बिहार में UCC लागू किए जाने का विरोध जताया है, जबकि पार्टी के अन्य नेताओं ने बिल के प्रावधान सामने आने के बाद निर्णय लेने की बात कही है।

मांझी ने मोदी-शाह के फैसले का किया समर्थन

जीतन राम मांझी ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी का चेहरा देखकर या किसी खास को खुश करने के लिए काम नहीं करेगी, बल्कि राष्ट्रहित में फैसले ले रही है।