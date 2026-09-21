हाथ में थमाई नकली चेन, कान से उतारी असली बालियां: पटना में 2 शातिर महिलाओं का कारनामा

जागरण संवाददाता, पटना। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक जीविका दीदी को ठगी का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के पास दो अज्ञात महिलाओं ने झांसा देकर पीड़िता से सोने की दोनों बालियां उतरवा लीं और बदले में डुप्लीकेट चेन थमाकर मौके से फरार हो गईं।

पीड़िता सोमवार सुबह करीब 10 बजे रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी ड्यूटी पर जा रही थीं। उसी दौरान एक महिला ने उन्हें बातों में उलझा लिया और अपने साथ दूसरी महिला के पास ले गई। सोने की चेन का लालच दोनों महिलाओं ने उन्हें सोने की चेन देने का लालच दिया और धीरे-धीरे विश्वास में लेकर उनके कान की दोनों बालियां उतरवा लीं। बालियां हाथ में आते ही आरोपितों ने महिला को डुप्लीकेट चेन पकड़ा दी।