सादे कागज पर अंगूठा-दस्तखत और बैंक से करोड़ों का लोन, मुजफ्फरपुर में जीविका दीदियां कर्जदार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । ऐसे मामले भी आते हैं जब सही दस्तावेज, वास्तविक पात्र होते हुए भी बैंकों से ऋण नहीं मिल पाते।

ऐसा भी होता है कि बैंकों और उद्योग विभाग के चक्कर काटते-काटते किसी तरह ऋण मुहैया होता है। दूसरी ओर फर्जी तरीके से चल रही कंपनी को लाख-दो लाख नहीं, करोड़ों रुपये दे दिए जाते हैं।

वह भी बिना किसी लिखित आदेश के और सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी को दाव पर रखकर। ऐसा ही जिले में हुआ।

मुशहरी और बोचहां प्रखंडों की सौ से अधिक जीविका दीदियों के ऋण की राशि जक्ष ग्रेविटी एग्रो एनर्जी को सीधे बैंक से भेज दिया गया। लखपति बनने का सपना देखने वाली दीदियां आज कर्ज में डूब गई हैं, वह भी उस राशि के लिए जो मिला ही नहीं।

दीदियों के आंदोलन पर उतरने के बाद मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है उसमें जिले के तत्कालीन वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर जीविका के पदाधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में आने लगी है। बोचहां और मुशहरी में जिस जक्ष ग्रेविटी एग्रो एनर्जी कंपनी को मशरूम हट बनाने की जवाबदेही दी गई थी, वह आदेश मौखिक था। लिखित रूप से इस कंपनी को कोई काम नहीं दिया गया था। जीविका डीपीएम ने जो जवाब एसडीओ पूर्वी को सौंपा है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जक्ष एग्रो ग्रेविटी एंड एनर्जी कंपनी को तकनीकी सहयोग करने के लिए मौखिक आदेश दिया गया था।

कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासनिक महकमा तक इसमें शामिल हो गया था। इसका परिणाम हुआ कि कंपनी के निदेशक आशुतोष मंगलम ने करीब साढ़े तीन करोड़ का लोन दीदियों के नाम पर उठाया और धरातल पर कोई काम नहीं किया।

मंगलम की गिरफ्तारी के बाद और भी चौंकाने वाली जानकारियां आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वह अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कंपनी के नाम पर मशरूम हट के नामपर राशि लेता था। अब तक उसकी पांच कंपनियों की जानकारी सामने आई है। हालांकि धरातल पर एक भी कंपनी नहीं है।