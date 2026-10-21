Neeraj Kumar Health Update: अस्पताल से घर लौटे JDU नेता नीरज कुमार, MLC चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद के सदस्य और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार को बुधवार को पटना के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह अपने आवास पहुंचे। स्वास्थ्य में परेशानी के बाद उन्हें एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी तबीयत और बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। उनके अस्पताल से घर लौटने से समर्थकों और पार्टी नेताओं ने राहत महसूस की। हार्ट में पहले से लगी है मशीन, एहतियातन हुए थे भर्ती नीरज कुमार ने बताया कि उनके हार्ट में पहले से एक उपकरण लगा हुआ है। उन्हें झटके महसूस होने के बाद एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उन्हें सावधानी बरतने तथा अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी। नीरज कुमार के अनुसार, फिलहाल वह ठीक हैं और पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक उन्हें अभी अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा।

MLC चुनाव पर बोले- कार्यकर्ता निभा रहे जिम्मेदारी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नीरज कुमार ने बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से वह फिलहाल अधिक लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ता लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पार्टी के स्तर पर चुनाव को लेकर काम जारी है। आठ सीटों पर 23 अक्टूबर को होना है मतदान बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान निर्धारित है। चुनाव से ठीक पहले नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई थी।