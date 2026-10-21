Neeraj Kumar Health Update: अस्पताल से घर लौटे JDU नेता नीरज कुमार, MLC चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान
जदयू नेता और बिहार विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को पटना के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्होंने ...और पढ़ें
HighLights
जदयू नेता नीरज कुमार मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज।
हृदय में उपकरण होने के कारण एहतियातन भर्ती हुए थे।
एमएलसी चुनाव की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद के सदस्य और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार को बुधवार को पटना के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह अपने आवास पहुंचे। स्वास्थ्य में परेशानी के बाद उन्हें एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी तबीयत और बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। उनके अस्पताल से घर लौटने से समर्थकों और पार्टी नेताओं ने राहत महसूस की।
हार्ट में पहले से लगी है मशीन, एहतियातन हुए थे भर्ती
नीरज कुमार ने बताया कि उनके हार्ट में पहले से एक उपकरण लगा हुआ है। उन्हें झटके महसूस होने के बाद एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उन्हें सावधानी बरतने तथा अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी। नीरज कुमार के अनुसार, फिलहाल वह ठीक हैं और पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक उन्हें अभी अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा।
MLC चुनाव पर बोले- कार्यकर्ता निभा रहे जिम्मेदारी
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नीरज कुमार ने बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं।
स्वास्थ्य कारणों से वह फिलहाल अधिक लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ता लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पार्टी के स्तर पर चुनाव को लेकर काम जारी है।
आठ सीटों पर 23 अक्टूबर को होना है मतदान
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान निर्धारित है। चुनाव से ठीक पहले नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई थी।
ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चिंता थी। अब अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह अपने आवास लौट आए हैं। हालांकि, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से फिलहाल सीमित संपर्क की बात कही है।
अस्पताल पहुंचकर नेताओं ने जाना था हालचाल
नीरज कुमार के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिलने के बाद JDU और NDA के कई नेताओं ने मेदांता पहुंचकर उनका हालचाल जाना था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा JDU विधायक दल के नेता एवं मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी।
अब नीरज कुमार अस्पताल से घर लौट चुके हैं। डॉक्टरों ने उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी है, जबकि विधान परिषद चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियां पार्टी के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं।
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