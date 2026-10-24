तेजस्वी पर निशाना, निशांत की तारीफ; विधान परिषद चुनाव के बीच JDU नेताओं के दो खास बयान

राज्य ब्यूरो, पटना। JDU के प्रदेश प्रवक्ता शंभू नाथ सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी हार के डर से वे अभी से ही प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाना शुरु कर दिए हैं।

तेजस्वी यादव को आभास है कि प्रबुद्ध मतदाताओं ने उन्हें और उनके सहयोगियों को नकार दिया है एवं विधान परिषद की आठों सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की भारी जीत होगी।

जदयू प्रवक्ता ने कहा कि निशांत कुमार का नेतृत्व इस चुनाव परिणाम के बाद और भी निखर कर सामने आएगा। जिस प्रकार उन्होंने वन टू वन मतदाताओं से संपर्क साधने का काम किया वह उनके कुशल नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।