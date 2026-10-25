'जिनके अपने दामन दागी, वे दूसरों पर सवाल न उठाएं', खरगे के बयान पर बोले जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के वक्तव्य पर तीखा पलटवार किया है।

खरगे ने नीतीश कुमार पर टिप्पणी की थी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक व्यक्तित्व पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले मल्लिकार्जुन खरगे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में जनसभा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि समाजवादी विचारधारा के नेता नीतीश कुमार ने आरएसएस और बीजेपी का हाथ थाम लिया है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार देश की राजनीति में समाजवादी विचारधारा के युगपुरुष हैं। उनका चार दशकों से भी अधिक का राजनीतिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह से बेदाग और शुचितापूर्ण रहा है। लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर रहने के बावजूद उन पर एक आने के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता की यह राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वह हमारे सर्वमान्य नेता पर कोई टिप्पणी करे। नीतीश कुमार को खरगे या कांग्रेस पार्टी के किसी भी सर्टिफिकेट की कतई आवश्यकता नहीं है।