MLC चुनाव में 3 सीटों पर हार के बाद जदयू में मंथन, अपनों पर ही लगे भितरघात के गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना। विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम की समीक्षा के लिए गुरुवार को जदयू की बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और इन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के अलावा चुनाव प्रभारी और प्रमुख नेता शामिल होंगे।

मालूम हो कि भाजपा के साथ तालमेल के तहत जदयू को दो शिक्षक एवं दो स्नातक क्षेत्र की सीटें मिली थीं। पटना स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार नीरज कुमार को छोड़कर अन्य तीन उम्मीदवार चुनाव हार गए। समीक्षा में पटना स्नातक क्षेत्र भी शामिल है, जहां जीत के बाद भी जदयू के कई नेताओं पर भितरघात के आरोप लग रहे हैं।

तिरहुत के स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार अभिषेक झा और सारण के शिक्षक क्षेत्र के उम्मीदवार आनंद पुष्कर के आरोपों की बैठक में विशेष चर्चा होगी। एनडीए के नेताओं पर ही हराने का आरोप अभिषेक झा ने एनडीए के नेताओं पर ही उनकी हार के लिए चक्रव्यूह रचने का आरोप लगाया है। उधर आनंद पुष्कर ने भाजपा के तीन सांसदों-राधामोहन सिंह, राजीव प्रताप रुडी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर चुनाव में मदद न करने का आरोप लगाया है।

हालांकि पूर्व सांसद आनंद मोहन जदयू के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनकी भूमिका की चर्चा इसलिए होगी क्योंकि उनकी पत्नी लवली आनंद जदयू की सांसद और पुत्र चेतन आनंद विधायक हैं। आनंद मोहन पर निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद करने का आरोप तिरहुत और सारण के जदयू उम्मीदवारों ने आनंद मोहन पर निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद करने का आरोप लगाया है। समीक्षा बैठक में जदयू उम्मीदवारों को पराजित करने वाले दो निर्दलीय विधान पार्षदों- वंशीधर बृजवासी और राहुल राज को भाजपा में शामिल कराने के प्रयास की भी चर्चा होगी।