NDA की बैठक के बाद भी नहीं माने अनंत सिंह, बोले- जन सुराज के अनुज सिंह के लिए करूंगा काम

राज्य ब्यूरो, पटना। CM सम्राट चौधरी के आवास पर शुक्रवार को एनडीए की बैठक से निकलते ही जदयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वे पटना स्नातक क्षेत्र के चुनाव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि बैठक में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या किसी अन्य नेता से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। जदयू विधायक ने कहा कि बैठक में वही सब हुआ जो होता है। उन्होंने संवाददाताओं के पूछने पर जोर देकर कहा कि वे अनुज सिंह के लिए काम करेंगे। उन्‍होंने दोहराया क‍ि जदयू को भी मजबूत करेंगे। बैठक के बाद भी नहीं माने अनंत मालूम हो कि केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह की पहल पर चार दिन पहले अनंत सिंह ने भरोसा दिया था कि वे स्नातक चुनाव में जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के विरुद्ध सार्वजनिक बयान नहीं देंगे।