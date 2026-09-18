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JDU की बैठक में आखिर पक क्या रहा है? नीतीश के बाद निशांत, UCC और RJD ऑफर ने बढ़ाया सस्पेंस

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Published: Fri, 18 Sep 2026 03:37 PM (IST)

JDU की पटना बैठक ने बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के बाद ...और पढ़ें

नीतीश के बाद JDU का चेहरा कौन

नीतीश के बाद JDU का चेहरा कौन

HighLights

  1. नीतीश कुमार के बाद JDU के नेतृत्व पर सवाल।

  2. UCC पर पार्टी के विरोधाभासी रुख ने बढ़ाई चर्चा।

  3. RJD के NDA से अलग होने के ऑफर पर सस्पेंस।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में JDU की एक बैठक ने अचानक कई पुराने सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। मंच पर कार्यक्रम विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के प्रशिक्षण का है, लेकिन निगाहें प्रशिक्षण से ज्यादा उन राजनीतिक संकेतों पर हैं जो इस बैठक के आसपास दिखाई दे रहे हैं।

नीतीश कुमार की मौजूदगी, निशांत कुमार की सक्रियता, UCC पर पार्टी का रुख और RJD की तरफ से लगातार मिल रहा ऑफर इन सबने JDU की अगली रणनीति को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है।

बैठक में दिखा चेहरा, लेकिन सवाल भविष्य का

पटना स्थित JDU कार्यालय में प्रबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीतीश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। निशांत कुमार की मौजूदगी ने भी राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा।

आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम का मकसद विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को विधायी कामकाज की जानकारी देना है।

लेकिन जिस समय JDU के भविष्य, नेतृत्व और गठबंधन की दिशा को लेकर चर्चा चल रही है, उसी समय पार्टी की यह बैठक कई सवाल छोड़ रही है।

नीतीश के बाद JDU का चेहरा कौन?

JDU के सामने आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल संगठन की पहचान और नेतृत्व की निरंतरता का है। नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को पार्टी किस तरह आगे बढ़ाएगी, इस पर पहले से चर्चा होती रही है।

इसी बीच पार्टी के नाम में ‘नीतीश’ जोड़ने का सुझाव सामने आ चुका है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अगर यह विचार आगे बढ़ता है तो यह संकेत होगा कि पार्टी संगठनात्मक पहचान में भी नीतीश कुमार की विरासत को प्रमुख स्थान देने पर विचार कर रही है।

और यहीं से निशांत का सवाल शुरू होता है

बैठक में निशांत कुमार की मौजूदगी ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। पिछले कुछ समय से उनकी राजनीति में संभावित भूमिका को लेकर अटकलें चलती रही हैं।

लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि निशांत को लेकर कोई औपचारिक राजनीतिक जिम्मेदारी घोषित नहीं हुई है। इसलिए सवाल बड़ा जरूर है, लेकिन जवाब अभी पार्टी के आधिकारिक फैसले के पास ही है।

UCC पर JDU की अपनी लाइन क्या रहेगी?

दूसरा बड़ा पेच UCC को लेकर है। BJP की ओर से NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने की बात कही गई है, जबकि JDU नेताओं की ओर से बिहार में इसे लागू करने को लेकर अलग रुख सामने आया है।

यही अंतर अब राजनीतिक चर्चा का विषय है। संसद में UCC से जुड़े विधेयक का समर्थन और बिहार में इसके क्रियान्वयन पर अलग रुख—JDU की राजनीति में इस मुद्दे को खासा महत्वपूर्ण बना रहा है।

RJD के ऑफर ने बढ़ाया सस्पेंस

इसी राजनीतिक माहौल के बीच RJD की ओर से JDU को NDA से अलग होने और समाजवादी दलों के साथ आने का सार्वजनिक प्रस्ताव भी दिया गया है।

JDU की तरफ से गठबंधन बदलने का कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आया है। फिर भी RJD के लगातार बयानों ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कोई नई राजनीतिक बातचीत शुरू होगी?

फरक्का से ‘नीतीश संवाद’ तक क्या है बड़ा एजेंडा?

JDU सिर्फ गठबंधन और नेतृत्व के सवालों के बीच नहीं है। पार्टी बिहार के बाढ़ और फरक्का बैराज जैसे मुद्दों को भी राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता दे रही है।

‘नीतीश संवाद’ अभियान के जरिए इन मुद्दों को बिहार के हित और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत से जोड़ा जा रहा है। यानी संगठन के स्तर पर भी पार्टी अपनी अलग राजनीतिक पहचान को सामने रखने की कोशिश करती दिखाई दे रही है।

चार सवाल, लेकिन जवाब अभी बाकी

अब तस्वीर में चार बड़े सवाल हैं, क्या JDU की संगठनात्मक पहचान में नीतीश कुमार का नाम जुड़ेगा? क्या निशांत कुमार को भविष्य में कोई औपचारिक भूमिका मिलेगी? UCC पर BJP और JDU के बीच मतभेद किस सीमा तक जाएंगे? और क्या RJD का ऑफर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी रहेगा?

इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि JDU की आज की बैठक ने बिहार की राजनीति में इन सवालों को और ज्यादा चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

असली सस्पेंस बैठक के बाद शुरू होता है

फिलहाल JDU की बैठक से किसी बड़े राजनीतिक फैसले की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

लेकिन बैठक की टाइमिंग, नीतीश कुमार की मौजूदगी, निशांत कुमार की सक्रियता, UCC का विवाद और RJD का ऑफर इन सबको एक साथ देखें तो JDU के सामने सिर्फ आज की बैठक का एजेंडा नहीं, बल्कि आने वाले दौर की राजनीतिक दिशा का सवाल खड़ा है।

अब नजर इस बात पर है कि JDU इन सवालों का जवाब कब और किस रूप में देती है

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