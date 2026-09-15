बिहार में फिर बनेगी JDU-RJD की सरकार? UCC पर सियासी घमासान के बीच नीतीश को राजद का खुला ऑफर
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने जदयू को बिहार में भाजपा से अलग होकर नई सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने जदयू को नई सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया।
समान नागरिक संहिता पर जारी बहस के बीच यह राजनीतिक कदम।
राजद ने भाजपा को सांप्रदायिक बताकर नीतीश से अलग होने को कहा।
राज्य ब्यूरो, पटना। समान नागरिक संहिता (UCC) पर जारी सियासी घमासान के बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने जदयू को बड़ा ऑफर दे दिया है।
जदयू को उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि आइए, हम और आप मिलकर बिहार में नई सरकार बनाएं और भाजपा जैसी कथित सांप्रदायिक दलों से राज्य की जनता को मुक्ति दिलाएं।
नीतीश कुमार छोड़ें भाजपा का साथ
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वैसे लोगों को छोड़ें। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहां सभी को अपना-अपना धर्म मानने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि नीतीश के साथ कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो बर्बाद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय वाले लोग साथ आएं, भाजपा को लात मारें।
राजद ने कहा-भाजपा महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाती है ध्यान
इस संदर्भ में जब राजद के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई तो उन्होंने गठबंधन के लिए स्पष्ट रूप से कुछ तो नहीं कहा, लेकिन यूसीसी पर एनडीए, विशेषकर भाजपा से उनका मतभेद उभरकर सामने आ गया।
राजद नेतृत्व का कहना है कि भाजपा तत्कालिक और महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी जैसे मुद्दे उछालती रही है।
बिहार की प्रकृति सर्वधर्म समभाव और सामाजिक सौहार्द्र की रही है। यहां विभाजनकारी शक्तियों के मंसूबे कभी फलीभूत नहीं हुए और आगे भी नहीं होंगे।
सभी धर्म-संंप्रदाय को राजद बराबर की दृष्टि से देखता है, और सामाजिक विभाजन के किसी भी प्रयास का विरोध करेगा।
बिहार में दो बार बन चुकी है राजद-जदयू की सरकार
उल्लेखनीय है कि बिहार में जदयू के साथ राजद दो बार सत्ता की साझेदारी कर चुका है। वह दोनों दौर मिलाकर लगभग तीन वर्षों की साझेदारी रही है, लेकिन उस दौरान दोनों के अंतर्भेद सार्वजनिक हुए हैं।
और कई एक मुद्दों पर मतभेद इतना गहरा हुआ कि सरकार परिवर्तन की नौबत आ गई। दोनों बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं और जब-जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तब-तब वे भाजपा के पाले में आए। उन्होंने कहा है कि राजद के गठबंधन कर बिहार में सरकार बनाएं।