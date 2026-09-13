संजय झा के बयान पर उमेश कुशवाहा ने लगाई मुहर, बोले- JDU मतलब नीतीश कुमार

डिजिटल डेस्क, पटना। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नाम में मुख्यमंत्री रहे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का नाम जोड़ने की मांग अब पार्टी के भीतर जोर पकड़ती दिख रही है।

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी इस भावना का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, 'JDU मतलब नीतीश कुमार।'

उमेश कुशवाहा ने खगड़िया में आयोजित ‘फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद’ कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पार्टी के नाम को नीतीश कुमार के नाम से जोड़ने को लेकर जो भावना व्यक्त की है, वह जदयू के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंतर्मन की अभिव्यक्ति है।

'नीतीश कुमार हमारी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी' प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार जदयू के सर्वमान्य नेता हैं और वही पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनके अनुसार, नीतीश कुमार के अथक परिश्रम, संघर्ष और खून-पसीने से पार्टी का निर्माण और विस्तार हुआ है।

उनके मुताबिक यह पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की सामूहिक भावना और नीतीश कुमार के प्रति उनकी अटूट आस्था को आवाज देने जैसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास अडिग है। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि वह और पार्टी के कार्यकर्ता संजय झा की इस भावना के साथ पूरी दृढ़ता से खड़े हैं और इसमें किसी तरह के किंतु-परंतु की गुंजाइश नहीं है।