JDU के 14 MLA-MLC ने मुख्यमंत्री कोष में दी 1 महीने की सैलरी, बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी मदद
जदयू के मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष, विधायकों और विधान पार्षदों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक माह का वेतन अंशदान ...और पढ़ें
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जदयू सदस्यों ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया।
यह अंशदान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बाढ़ राहत के लिए सौंपा।
बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू कोटे के मंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायकों एवं विधान पार्षदों ने सोमवार को अपने एक माह के वेतन की राशि का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के रूप में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार, विधान परिषद में पार्टी के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह ‘गांधी’, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह विधायक श्याम रजक, ललित नारायण मंडल, मंजीत कुमार सिंह, विधान पार्षद नीरज कुमार, रीना यादव, भारती मेहता ललन प्रसाद, विधायक पप्पू कुमार वर्मा, अरुण मांझी ने आदि मौजूद थे।
प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित लोगों के साथ पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने पार्टी के सभी विधायक एवं विधान पार्षदों से अपने एक-एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने की अपील की है।
कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों को हरसंभव राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा जरूरतमंद परिवारों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि जदयू विधानमंडल के कुल 14 सदस्यों द्वारा एक माह के वेतन का अंशदान किया गया है। पार्टी के अन्य विधायक एवं विधान पार्षद भी जल्द ही अपने एक-एक माह के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करेंगे।
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