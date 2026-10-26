जयपुर-सांतरागाछी एक्सप्रेस से बिहार के यात्रियों को मिलेगा लाभ, राजस्थान से बंगाल तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, पटना। जयपुर (खातीपुरा)-टाटानगर-सांतरागाछी एक्सप्रेस के शुभारंभ से बिहार के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली यह नई रेल सेवा लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाने के साथ रोजगार, शिक्षा और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देगी।

सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

बिहार के इन जिलों को मिलेगा लाभ

इस ट्रेन से बिहार के रोहतास व कैमूर जिले के उन यात्रियों को फायदा होगा, जो कामकाज, पढ़ाई और कारोबार के सिलसिले में राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल आते-जाते हैं। खासकर दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा।