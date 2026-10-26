जयपुर-सांतरागाछी एक्सप्रेस से बिहार के यात्रियों को मिलेगा लाभ, राजस्थान से बंगाल तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी
नई जयपुर-सांतरागाछी एक्सप्रेस से बिहार के यात्रियों को लाभ मिलेगा, यह ट्रेन राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी।
HighLights
जयपुर-सांतरागाछी एक्सप्रेस से बिहार के यात्रियों को लाभ।
पांच राज्यों को जोड़ेगी यह नई रेल सेवा।
रोहतास, कैमूर के यात्रियों को विशेष फायदा।
जागरण संवाददाता, पटना। जयपुर (खातीपुरा)-टाटानगर-सांतरागाछी एक्सप्रेस के शुभारंभ से बिहार के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली यह नई रेल सेवा लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाने के साथ रोजगार, शिक्षा और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देगी।
सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
बिहार के इन जिलों को मिलेगा लाभ
इस ट्रेन से बिहार के रोहतास व कैमूर जिले के उन यात्रियों को फायदा होगा, जो कामकाज, पढ़ाई और कारोबार के सिलसिले में राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल आते-जाते हैं। खासकर दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प मिलेगा।
व्यापारियों को भी इन राज्यों के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। ट्रेन का ठहराव बिहार में भभुआ रोड, सासाराम व डेहरी आन सोन में दिया गया है।
नई सेवा से बिहार के रास्ते विभिन्न राज्यों के बीच रेल संपर्क मजबूत होने की संभावना है। हालांकि, बिहार में ट्रेन के ठहराव और समय-सारिणी की जानकारी के आधार पर ही राज्य के यात्रियों को मिलने वाली प्रत्यक्ष सुविधा स्पष्ट होगी।
रेल संपर्क बेहतर होने से अंतरराज्यीय आवाजाही, आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी गति मिल सकती है।
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