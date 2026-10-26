राज्य ब्यूरो, पटना। तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फोन काॅल कराकर दबाव डालने के मामले में IPS अधिकारी आदित्य कुमार को राहत नहीं मिली है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की पटना पीठ ने इस मामले में आदित्य कुमार के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को रद करने से इनकार कर दिया है।

छह महीने के भीतर जांच पूर्ण करने का निर्देश

कैट ने राज्य सरकार को विभागीय जांच में तेजी लाते हुए छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान अधिकारी को बचाव का उचित अवसर दिया जाए और उनकी ओर से असहयोग की स्थिति में भी जांच को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जाए।

न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जोहरी और प्रशासनिक सदस्य कुमार राजेश चंद्र की पीठ ने कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के बावजूद, सरकार अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत कदाचार के आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है।

ईओयू ने 2022 में दर्ज क‍िया था मामला आदित्य कुमार ने 25 मार्च 2025 को जारी विभागीय आरोपपत्र को चुनौती देते हुए इसे रद करने और अपने कनिष्ठ अधिकारियों के समान डीआईजी पद पर प्रोन्नति पर विचार करने की मांग की थी।

आदित्य कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) में 2022 में मामला दर्ज होने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। अधिकारी ने आरोपपत्र जारी करने में देरी और दुर्भावना का हवाला दिया था। लापरवाही के आरोप में चल रही कार्रवाई हुई थी समाप्‍त गौरतलब है क‍ि गृह विभाग ने 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही को पिछले सप्‍ताह समाप्त कर दिया था।