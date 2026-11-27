राज्य ब्यूरो, पटना। संविधान दिवस पर देश में पहली बार तैयार किए गए 'भारत का संविधान-बाल संस्करण' का पटना में लोकार्पण किया गया।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसका विमोचन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों और आम नागरिकों को सरल भाषा में देश के सर्वोच्च कानून से जोड़ना है।

लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, जब संविधान दिवस पर 'भारत का संविधान-बाल संस्करण' का लोकार्पण हो रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक को भारतीय संविधान की मूल भावना, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है।

लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे नागरिक संविधान को केवल कानून की एक किताब के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपने जीवन और व्यवहार का मार्गदर्शक मानें।

छात्र जीवन से ही बच्चों में संविधान की समझ विकसित करने के उद्देश्य से इस दिशा में एक सार्थक और अलग कार्य करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसका परिणाम आज सबके सामने है।

बाल संस्करण के संपादक एवं पटना हाईकोर्ट के उप निबंधक राजेश कुमार दूबे ने कहा कि संविधान की यह बाल-मैत्रीपूर्ण प्रस्तुति आने वाली पीढ़ियों को संविधान से गहराई से जोड़ने में मदद करेगी।

इस विशेष संस्करण को कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप बेहद आसान तरीके से तैयार किया गया है। यह पुस्तक हर आयु वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों और जनसामान्य से जुड़े संवैधानिक नियमों को समझने में मदद करेगी।