जागरण संवाददाता, पटना। क्रिकेट के मैदान पर जब बल्ला बोलता है तो रिकॉर्ड खुद-ब-खुद टूटने लगते हैं। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने राइजिंग स्टार एशिया कप में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा ही कारनामा कर दिखाया।

उन्होंने महज 53 गेंदों में 204 रन ठोककर गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं। उनकी पारी में 28 छक्के और सात चौके शामिल रहे। इस तूफानी बल्लेबाजी ने मुकाबले को पूरी तरह रोमांचक बना दिया।

16 गेंदों में फिफ्टी, 28 में शतक... रफ्तार देखकर हर कोई हैरान

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी रनों की रफ्तार रही। उन्होंने महज 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी उनके बल्ले की रफ्तार कम नहीं हुई। 28 गेंदों में शतक पूरा कर उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया। इतनी कम गेंदों में शतक तक पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही।

40 गेंदों में 150, फिर 52 गेंदों में डबल सेंचुरी वैभव यहीं नहीं रुके। उन्होंने 40 गेंदों में 150 रन का आंकड़ा छू लिया। इसके बाद छक्कों की बरसात जारी रखी और महज 52 गेंदों में 200 रन पूरे कर लिए। उनकी इस पारी ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया। 53वीं गेंद तक उनका स्कोर 204 रन पहुंच गया। इतनी तेज रफ्तार से दोहरा शतक बनाना इस पारी को बेहद खास बनाता है।

28 छक्के और सात चौके, बाउंड्री से ही बना दिए 196 रन इस पारी में वैभव ने चौकों से ज्यादा छक्कों पर भरोसा दिखाया। उन्होंने कुल 28 छक्के और सात चौके लगाए। यानी सिर्फ बाउंड्री के जरिए ही 196 रन बटोर लिए। मैदान के अलग-अलग हिस्सों में उनके शॉट्स ने गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और बड़े शॉट खेलने का शानदार अंदाज देखने को मिला।

वैभव की पारी ने फिर दिखाई भारतीय क्रिकेट की युवा ताकत कम उम्र में इस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी ने वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। राइजिंग स्टार एशिया कप जैसे मंच पर उनका प्रदर्शन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की क्षमता को दिखाता है। 53 गेंदों में 204 रन की यह पारी लंबे समय तक क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी रह सकती है।