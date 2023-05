पटना, एएनआई: राजद के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष लालू प्रसाद दिल्‍ली से पटना लौटने के बाद आज पहली बार घर से बाहर निकले। इस दौरान उन्‍होंने हाई कोर्ट के पास स्थित शहीद सफदर पीर मुराद शाह रहमतुल्ला अलैह की मजार पर चादरपोशी की।

उन्होंने देश व बिहार के लिए अमन और तरक्की की दुआ की। गंगा-जमुनी संस्कृति को मजबूत करने पर बल दिया। चादरपोशी के बाद दुआ में मौलान अजमतुल्लाह, मौलाना शकील अहमद व मो. बबलू कलाल सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे।

#WATCH | Bihar: RJD national president Lalu Prasad Yadav stepped out of his residence for the first time today after returning to Patna, and offered prayers at the Mazar located at the High Court. pic.twitter.com/RF1lGXVYex