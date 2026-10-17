IDBI Bank के विदेशीकरण के खिलाफ बिहार के बैंककर्मी दो दिन करेंगे हड़ताल, 120 शाखाओं पर असर की आशंका

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) की ओर से आइडीबीआइ बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को करीब 52,878 करोड़ रुपये में बेचने के फैसले का बैंककर्मी और यूनियन विरोध कर रहे हैं।

इसी के खिलाफ 16 अक्टूबर को बिहार में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने हाथों में काली पट्टी और काला बैज बांधकर काम किया। उन्होंने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। विरोध के क्रम में बैंककर्मी दो और तीन नवंबर को दो दिवसीय हड़ताल करेंगे। बिहार और झारखंड की 140 शाखाओं से जुड़े हैं कर्मचारी आइडीबीआइ बैंक का आंचलिक कार्यालय पटना में है। इसके अंतर्गत बिहार की 80 और झारखंड की 60 शाखाएं आती हैं। इन शाखाओं में कुल मिलाकर करीब एक हजार अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रस्तावित हड़ताल में इन कर्मचारियों के शामिल होने से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। निजीकरण नहीं, बैंक का विदेशीकरण: डीएन त्रिवेदी आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन (एआइबीओए) के राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि यह केवल निजीकरण का मामला नहीं है, बल्कि आइडीबीआइ बैंक का विदेशीकरण है। बैंक यूनियनों के मुताबिक, बैंक ने पिछले तीन वर्षों में लगातार 5,600 करोड़, 7,500 करोड़ और 9,500 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। ऐसे में लाभ कमाने वाले संस्थान की हिस्सेदारी बेचने के फैसले पर यूनियनों ने सवाल उठाए हैं।

मुनाफे वाले संस्थान को बेचना अनुचित: ज्ञान प्रकाश एआइबीओए, बिहार के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश ने कहा कि मुनाफा कमाने वाले संस्थान को बेचना उचित नहीं है। बैंक के पास आम जनता की करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि है।