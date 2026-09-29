आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? यूनियन ने 3 दिन की बैंक हड़ताल क्यों टाली; पूरी डिटेल
बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है कि 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल टाल दी गई है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंथ क्लोजिंग से ठीक पहले बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 28 से 30 सितंबर के दौरान प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को टाल दिया गया है।
'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' (UFBU) द्वारा हड़ताल वापस लेने के इस फैसले के बाद अब देश भर के सभी बैंक इन दिनों में सामान्य रूप से काम करेंगे, जिससे वित्तीय लेन-देन और क्लोजिंग से जुड़े कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि मंगलवार को बैंक खुले रहेंगे।
बैंक यूनियनों ने हड़ताल क्यों टाली?
बैंक यूनियनों ने रविवार को अपनी प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल वापस ले ली, क्योंकि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने उनकी मुख्य मांगों पर भरोसा दिलाया, जिसमें पांच दिन के वर्किंग वीक की लंबे समय से लंबित मांग भी शामिल है।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सोमवार से शुरू होने वाली इस हड़ताल की घोषणा की थी। प्रस्तावित हड़ताल का समय छमाही क्लोजिंग की अवधि के साथ भी मेल खा रहा था।
इन घटनाक्रमों और हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर मिले भरोसे के बाद, UFBU ने अपने आंदोलन के कार्यक्रमों और हड़ताल की कार्रवाई को टालने पर सहमति जताई। हड़ताल टलने के कारण, मंगलवार को बैंक शाखाएं खुली रहेंगी।
बैंक यूनियनें हड़ताल की योजना क्यों बना रही थीं?
यूनियनों और IBA के बीच बनी सहमति के तहत, बाकी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने की मांग की जांच के लिए तुरंत दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों वाली एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई जाएगी।
PTI के अनुसार, UFBU ने एक बयान में कहा कि बाकी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए IBA और UFBU की एक हाई-लेवल कमेटी तुरंत बनाई जाएगी।
यह कमेटी सभी संभावित विकल्पों पर विचार करेगी, सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करेगी और एक ऐसा समाधान निकालेगी जो सभी स्टेकहोल्डर्स, और सबसे महत्वपूर्ण, ग्राहकों को स्वीकार्य हो।
इस हफ्ते बैंक किन दिनों खुले रहेंगे?
28-30 सितंबर की बैंक हड़ताल रद होने के कारण, इस हफ्ते देश भर में बैंक पांच दिन खुले रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्रवार, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के कारण राष्ट्रीय अवकाश है। चूंकि 3 अक्टूबर महीने का पहला शनिवार होगा, इसलिए बैंक खुले रहेंगे।
अक्टूबर का महीना देश भर में त्योहारों का महीना है और राज्य व क्षेत्र के आधार पर कई छुट्टियां हैं। ग्राहकों के लिए बेहतर होगा कि वे अपने राज्य की बैंक छुट्टियों की सूची देख लें।