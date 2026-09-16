BPSC NEWS : IAS हरजोत कौर बम्हरा को अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार, परमार रवि मनुभाई छुट्टी पर

राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1992 बैच की वरिष्ठ अधिकारी एवं राजस्व पर्षद की अध्यक्ष हरजोत कौर बम्हरा को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह आयोग के मौजूदा अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की अनुपस्थिति के दौरान यह जिम्मेदारी संभालेंगी।

25 दिनों के अवकाश पर हैं आयोग अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई व्यक्तिगत कारणों से 25 दिनों के उपार्जित अवकाश पर गए हैं। उनकी अनुपस्थिति अवधि में आयोग के कामकाज को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हरजोत कौर बम्हरा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना हरजोत कौर बम्हरा वर्तमान में राजस्व पर्षद की अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के बाद वह अवकाश अवधि तक BPSC अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगी।