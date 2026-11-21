जागरण संवाददाता, पटना। बिहार के छोटे से कस्बे मोकामा से निकलकर प्रभव आनंद अब अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू में 23 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाली ग्रेपलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

100 किलोग्राम भार वर्ग में उनका चयन हुआ है। खास बात यह है कि इस विश्वस्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई भारतीय टीम में प्रभव बिहार के इकलौते खिलाड़ी हैं। उनकी इस उपलब्धि ने प्रदेश के खेल प्रेमियों और ग्रेपलिंग जगत में खुशी की लहर पैदा कर दी है।

85 देशों के पहलवानों के बीच दिखेगा प्रभव का दम बाकू में आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में सीनियर, अंडर-20, अंडर-17 और अंडर-15 आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में दुनिया के 85 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऐसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रभव आनंद को भारत की ओर से उतरने का अवसर मिला है। अब उनकी नजरें अपने प्रदर्शन के जरिए देश और बिहार का नाम रोशन करने पर होंगी। भारतीय दल में बिहार की अकेली खिलाड़ी नहीं, इकलौते खिलाड़ी बने प्रभव भारतीय टीम में कुल 10 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें पटना जिले के मोकामा निवासी प्रभव आनंद को 100 किलोग्राम भार वर्ग में जगह मिली है। बिहार से किसी अन्य खिलाड़ी का चयन नहीं होने के कारण वे भारतीय दल में प्रदेश का अकेले प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उपलब्धि मोकामा सहित पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है।

बिहार के सुबोध कुमार यादव भी अंतरराष्ट्रीय रेफरी के रूप में शामिल इस विश्व चैंपियनशिप में भारत की ओर से तीन अंतरराष्ट्रीय रेफरी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इनमें बिहार के सुबोध कुमार यादव के अलावा उत्तराखंड के नवीन दयाल और पश्चिम बंगाल के पार्थ सारथी सरकार शामिल हैं। इस तरह खिलाड़ियों के साथ रेफरी के रूप में भी बिहार की भागीदारी रहेगी।

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने दी शुभकामनाएं ग्रेपलिंग फेडरेशन आफ इंडिया के चेयरमैन डा. सिकंदर कुमार और अध्यक्ष ओम प्रकाश नारवाल ने भारतीय दल के खिलाड़ियों, कोच और रेफरी को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।