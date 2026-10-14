गोपालगंज अग्निकांड: गैस रिसाव से उजड़े दो परिवार, 5 साल के अंकुश और 18 वर्षीय मिस्टी की मौत; 25 झुलसे

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में मंगलवार की शाम गैस सिलेंडर से रिसाव के बाद लगी भीषण आग ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे में झुलसे लोगों में एक 18 वर्षीय युवती और पांच साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग झुलस गए।

दोनों की हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

18 साल की मिस्टी और 5 साल के अंकुश की मौत मृतकों की पहचान सफियाबाद गांव निवासी कंचन शर्मा की 18 वर्षीय पुत्री मिस्टी कुमारी और पड़ोसी प्रेम नाथ मांझी के पांच वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है।

आग की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे। हादसे के बाद उन्हें अन्य घायलों के साथ इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया।

गोरखपुर ले जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम परिजनों को उम्मीद थी कि बेहतर इलाज से दोनों की जान बच जाएगी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस खबर से परिवारों में चीख-पुकार मच गई।

बुधवार की सुबह दोनों के शव सदर अस्पताल लाए गए। यहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव स्वजन को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की गई। गैस रिसाव के बीच दीये की चिंगारी से लगी आग जानकारी के अनुसार, मंगलवार की शाम सफियाबाद गांव में गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था। इसी दौरान दीये की चिंगारी के संपर्क में आने से आग लग गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह बचाव की कोशिश की और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।