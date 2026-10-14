गोपालगंज में बड़ा हादसा: गैस सिलिंडर लीक होने से लगी आग, 17 लोग झुलसे; 2 लोगों को किया रेफर
गोपालगंज में नए एलपीजी गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें लगभग 17 ...और पढ़ें
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गोपालगंज में नए गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण आग लगी।
हादसे में लगभग 17 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर।
प्रशासन ने घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की।
डिजिटल डेस्क, गोपालगंज। गोपालगंज में नया एलपीजी गैस सिलेंडर लीक के बाद आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें लगभग 17 लोग झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपालगंज के जिलाधिकारी और कलेक्टर समीर सौरभ ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की मुख्य वजह नए सिलेंडर से गैस रिसाव होना था, जिसने देखते ही देखते आग पकड़ ली।
उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती 17 घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र भेज दिया गया है। अन्य सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है।
#WATCH | Gopalganj, Bihar: Sameer Saurabh, District Magistrate and Collector of Gopalganj, said, "A gas cylinder leak occurred, causing burn injuries to several people. Approximately 17 individuals have been admitted; two who were in serious condition have been referred, while the others are receiving appropriate treatment here. A team of doctors and 30 paramedical staff members are constantly attending to them, and we are making every effort to ensure their speedy recovery. The incident was caused by a leak in a newly brought gas cylinder, which subsequently caught fire. Our primary focus right now is ensuring the patients receive proper medical care; we will look into the underlying causes later." (13.10)— ANI (@ANI) October 14, 2026
मरीजों की देखभाल और तुरंत उपचार के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम के साथ 30 पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस समय उनकी पहली प्राथमिकता सभी मरीजों को बेहतर चिकित्सा सहायता मुहै कर उनकी जान बचाना है, जिसके बाद घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी।