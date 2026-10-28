Gold Rate Today: सोना सस्ता हुआ या महंगा? जानें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव

जागरण संवाददाता,पटना। Gold Rate Today: सोने की खरीदारी करने वालों के लिए 28 अक्टूबर 2026 का ताजा भाव सामने आया है। जारी रेट लिस्ट के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 14,250 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट और 18 कैरेट के सोने के आभूषणों के बिक्री भाव भी जारी किए गए हैं। अलग-अलग शुद्धता के सोने की कीमत में अंतर है।

24 कैरेट सोने का भाव रेट लिस्ट के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का भाव 14,250 रुपये प्रति ग्राम और 995 शुद्धता वाले सोने का भाव 14,180 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,500 रुपये बैठती है।