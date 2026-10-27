Gold Rate Today: 24 कैरेट सोने का भाव 14170 रुपये प्रति ग्राम, 22K और 18K गोल्ड के रेट जारी
पटना में आज 24 कैरेट सोने का भाव 14,170 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है, जबकि 22 कैरेट और ...और पढ़ें
HighLights
24 कैरेट सोने का भाव ₹14,170 प्रति ग्राम।
22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की बिक्री दरें जारी।
चांदी के विभिन्न शुद्धता के भाव भी उपलब्ध।
जागरण संवाददाता, पटना। सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए उपलब्ध रेट लिस्ट में 24 कैरेट सोने का भाव 14,170 रुपये प्रति ग्राम दर्ज है। वहीं, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की दरें इससे कम हैं। आभूषण खरीदने वालों के लिए सोने की शुद्धता के साथ बिक्री और खरीद दर के अंतर को समझना भी जरूरी है।
24 कैरेट सोने का भाव
रेट लिस्ट के अनुसार, 24 कैरेट (999 शुद्धता) सोने की दर 14,170 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट (995 शुद्धता) सोने का भाव 14,100 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। ये दरें उपलब्ध सूची पर आधारित हैं।
22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड रेट
22 कैरेट यानी 916 शुद्धता वाले सोने की आभूषण बिक्री दर 12,980 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि खरीद दर 12,590 रुपये प्रति ग्राम दी गई है। 18 कैरेट यानी 750 शुद्धता वाले सोने की बिक्री दर 10,630 रुपये प्रति ग्राम और खरीद दर 10,310 रुपये प्रति ग्राम है।
14 कैरेट सोने की दर
14 कैरेट यानी 585 शुद्धता वाले सोने की बिक्री दर 8,290 रुपये प्रति ग्राम है। इसकी खरीद दर 8,040 रुपये प्रति ग्राम दर्ज है। कम कैरेट वाले सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कम होता है।
गोल्ड रेट
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सोने की शुद्धता
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बिक्री दर (₹/ग्राम)
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खरीद दर (₹/ग्राम)
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24 कैरेट (9999)
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14,170
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—
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24 कैरेट (9950)
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14,100
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—
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22 कैरेट (916) आभूषण
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12,980
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12,590
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18 कैरेट (750) आभूषण
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10,630
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10,310
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14 कैरेट (585) आभूषण
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8,290
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8,040
चांदी के रेट
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चांदी की शुद्धता
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बिक्री दर
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खरीद दर
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9999 सिल्वर
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₹1,97,000 प्रति किलोग्राम
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—
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9900 सिल्वर
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₹1,95,000 प्रति किलोग्राम
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—
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925 सिल्वर आभूषण
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₹194 प्रति ग्राम
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₹188 प्रति ग्राम
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800 सिल्वर आभूषण
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₹178 प्रति ग्राम
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₹172 प्रति ग्राम
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सिल्वर आभूषण
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₹164 प्रति ग्राम
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₹159 प्रति ग्राम