Gold Rate Today: 24 कैरेट सोने का भाव 14170 रुपये प्रति ग्राम, 22K और 18K गोल्ड के रेट जारी

जागरण संवाददाता, पटना। सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए उपलब्ध रेट लिस्ट में 24 कैरेट सोने का भाव 14,170 रुपये प्रति ग्राम दर्ज है। वहीं, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की दरें इससे कम हैं। आभूषण खरीदने वालों के लिए सोने की शुद्धता के साथ बिक्री और खरीद दर के अंतर को समझना भी जरूरी है।

24 कैरेट सोने का भाव रेट लिस्ट के अनुसार, 24 कैरेट (999 शुद्धता) सोने की दर 14,170 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट (995 शुद्धता) सोने का भाव 14,100 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। ये दरें उपलब्ध सूची पर आधारित हैं।

22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड रेट 22 कैरेट यानी 916 शुद्धता वाले सोने की आभूषण बिक्री दर 12,980 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि खरीद दर 12,590 रुपये प्रति ग्राम दी गई है। 18 कैरेट यानी 750 शुद्धता वाले सोने की बिक्री दर 10,630 रुपये प्रति ग्राम और खरीद दर 10,310 रुपये प्रति ग्राम है।