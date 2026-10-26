Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी के भाव में उछाल, खरीदारी से पहले जानें बाजार का ताजा हाल

जागरण संवाददाता,पटना। पटना में दीवाली से पहले सोने की कीमतों पर खरीदारों की नजर है। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध बाजार दरों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1.43 लाख प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का भाव करीब ₹1.31 लाख प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। अलग-अलग बाजार स्रोतों में कीमतों में थोड़ा अंतर है।

दीवाली की खरीदारी से पहले रेट जरूर करें चेक त्योहारी सीजन में सोने के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए खरीदारी से पहले ताजा भाव जानना जरूरी है। 24 कैरेट सोना मुख्य रूप से उच्च शुद्धता वाले सोने के रूप में जाना जाता है, जबकि आभूषणों में आमतौर पर 22 और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है। गहनों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू टैक्स जुड़ने से बिल बढ़ सकता है।

पटना में आज का गोल्ड रेट चार्ट सोने की शुद्धता बिक्री दर प्रति ग्राम 24 कैरेट (9999) ₹14,130 24 कैरेट (9950) ₹14,060 22 कैरेट (916) ₹12,945 18 कैरेट (750) ₹10,600 14 कैरेट (585) ₹8,350 सिल्वर रेट चार्ट चांदी की शुद्धता बिक्री रेट 9999 सिल्वर ₹1,97,000 प्रति किलो 9900 सिल्वर ₹1,95,000 प्रति किलो 925 सिल्वर आभूषण ₹194 प्रति ग्राम 800 सिल्वर आभूषण ₹178 प्रति ग्राम सिल्वर आभूषण ₹164 प्रति ग्राम गहने खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान सोने का भाव बाजार के अनुसार बदल सकता है। इसलिए ज्वेलरी खरीदने से पहले दुकान पर उसी दिन का रेट जरूर पूछें। आभूषणों के बिल में सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज और लागू जीएसटी भी शामिल हो सकते हैं। हॉलमार्क और शुद्धता की जानकारी लेना भी जरूरी है।