संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। मंगनी के बाद स्वजनों द्वारा शादी करने से मना करने पर मंगेतर द्वारा शादी की नीयत से युवती को सोमवार को भगा ले जाने का एक मामला प्रकाश में आया है।

इस संबंध में लहसुना थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के दादा ने सोमवार की शाम नदी थाना के संबलपुर ग्रामवासी संजय साव के पुत्र गौरव कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मामले की जांच कर रही पुलिस

इधर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक चौबीस वर्षीया एक युवती की शादी उसके स्वजनों ने गौरव कुमार के साथ तय की थी और बीते 24 जुलाई को दोनों की मंगनी भी कर दी गई। लेकिन बाद में किसी कारण से युवती के स्वजनों ने गौरव से उसकी शादी करने से मना कर दिया।

इधर इसके बाद स्वजनों ने युवती को गौरव से मोबाइल पर बात करने से भी मना कर दिया।लेकिन मनाही के बाबजूद युवती गौरव से मोबाइल पर बात करती रही।इधर सोमवार की सुबह वह दुकान से सामान लाने के बहाने घर से निकली। लेकिन फिर वापस घर नहीं लौटी।