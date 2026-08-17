गया के कुएं में जहरीली गैस का कहर, 4 की मौत; हर परिवार को मिला 4 लाख का मुआवजा

डिजिटल डेस्क, पटना/गया। गया के डोभी प्रखंड में कुएं के अंदर जहरीली गैस के प्रभाव से चार लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने SDRF और अग्निशमन विभाग की टीम को मौके पर भेजा। संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर सभी चार शवों को कुएं से बाहर निकाला।

कुएं में उतरे और फिर नहीं लौटे हादसे में विजय चौधरी (लगभग 55 वर्ष), चामारी मांझी (लगभग 57 वर्ष), विकास कुमार (लगभग 23 वर्ष) और दिलचन्द कुमार (लगभग 26 वर्ष) की मौत हुई है। सभी डोभी प्रखंड, शेरघाटी अनुमंडल, गया के निवासी बताए गए हैं।

हर मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के निकटतम आश्रितों को ₹4-₹4 लाख की अनुग्रह सहायता राशि दी गई। चार मृतकों के परिवारों को कुल ₹16 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

SDRF और अग्निशमन दल ने संभाला मोर्चा घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के निर्देश पर SDRF एवं अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। संयुक्त बचाव अभियान चलाकर सभी चार मृतकों के शवों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

प्रशासन ने परिवारों को मदद का भरोसा दिया जिला आपदा शाखा की ओर से प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत और सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कुएं में उतरने से पहले बरतें सावधानी अपर समाहर्ता आपदा पंकज कुमार ने लोगों से अपील की है कि बिना सुरक्षा व्यवस्था और विशेषज्ञों की सहायता के कुएं, टैंक या अन्य बंद एवं संकरे स्थानों में प्रवेश न करें। ऐसी जगहों पर मौजूद जहरीली गैस जानलेवा हो सकती है।