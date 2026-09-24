गया में 22200 एकड़ में बनेगी सैटेलाइट टाउनशिप, जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी

राज्य ब्यूरो, पटना। गया में प्रस्तावित मगध ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की विकास योजना-2047 के प्रारूप पर अब आम लोग और हितधारक अपनी आपत्ति व सुझाव दे सकेंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रारूप को अधिसूचित करते हुए गजट में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों तक सुझाव लेने का निर्णय लिया है।

सुझाव अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को डाक, कुरियर या ई-मेल, आयुक्त मगध प्रमंडल, सह अध्यक्ष जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार गया जी को भेज सकेंगे।

यहीं नहीं सरकार ने टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में जमीन खरीद-बिक्री, हस्तांतरण पर 29 जुलाई से लगी रोक भी हटा दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के मुताबिक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की आठ सितंबर को हुई 15वीं बैठक में विकास आयुक्त सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस प्रारूप को सार्वजनिक करने की अनुशंसा की गई थी।

54 राजस्व गांव शामिल

प्रस्तावित टाउनशिप का विशेष क्षेत्र करीब 22,200 एकड़ में होगा। इसमें गया जी, बोधगया और परैया प्रखंड के 54 राजस्व गांव शामिल होंगे। इसके अलावा गया जी और बोधगया योजना क्षेत्र में आने वाले शहरी क्षेत्रों के हिस्सों को भी इसमें शामिल किया गया है। टाउनशिप का कोर क्षेत्र करीब 1,629 एकड़ का होगा, जिसमें 13 राजस्व गांव शामिल हैं।