पटना में उफान पर गंगा, महावीर घाट की सड़क पर भरा 3 फीट पानी; कई रास्तों पर आवागमन बंद

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। गंगा उफान पर है। पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत रानी घाट, रौशन घाट, चौधरी टोला घाट, गुलबी घाट, भद्रघाट, महावीर घाट समेत अन्य घाट गंगा के पानी में डूब चुका है। मंगलवार को भी कई घाटों पर जलस्तर में बढ़ोतरी हुई।

महावीर घाट की सड़क नीची होने के कारण गंगा का पानी लगभग तीन फीट पानी सड़क पर जमा हो गया है। गायघाट से कंगन घाट की ओर गंगा किनारे की सड़क से आने-जाने वाले वाहनों का परिचालन बाधित हो गया है।