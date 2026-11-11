बिहार के किसानों के लिए मुफ्त गन्ना बीज पाने का मौका, 25 नवंबर तक करें आवेदन; ढुलाई का खर्च भी देगी सरकार

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में गन्ने की खेती करने की योजना बना रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। गन्ना उद्योग विभाग ने नए क्षेत्रों में गन्ने की खेती का विस्तार करने के उद्देश्य से मुफ्त गन्ना बीज उपलब्ध कराने वाली योजना में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब किसान 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत किसानों को उन्नत, गुणवत्तापूर्ण और रोगमुक्त गन्ना बीज मुफ्त दिया जाएगा। खास बात यह है कि बीज को खेत तक पहुंचाने, लोडिंग और अनलोडिंग का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। चीनी मिल वाले और बिना मिल वाले क्षेत्र के किसान कर सकते हैं आवेदन इस योजना का लाभ चीनी मिल क्षेत्र और गैर-चीनी मिल क्षेत्र, दोनों जगहों के किसानों को मिलेगा। चीनी मिल क्षेत्र के उन गांवों के रैयत और गैर-रैयत किसान आवेदन कर सकते हैं, जहां गन्ने की खेती नहीं होती है और गन्ने का रकबा पांच एकड़ या उससे कम है।

ऐसे गांवों को केन केयर पोर्टल पर गन्ना रहित गांव के रूप में चिह्नित किया गया है। वहीं, जिन क्षेत्रों में फिलहाल कोई चीनी मिल संचालित नहीं है, वहां के सभी रैयत और गैर-रैयत किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।

0.25 से 2.5 एकड़ तक की खेती के लिए मिलेगा मुफ्त बीज योजना के तहत किसानों को न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन में गन्ने की खेती के लिए मुफ्त बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज के परिवहन के साथ लोडिंग और अनलोडिंग का खर्च भी सरकार की ओर से दिया जाएगा।