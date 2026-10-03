कैप्टन स्मित के हनुमान चालीसा पढ़ने पर क्या बोले बागेश्वर बाबा? बिहार से भी जुड़ा है अगला कनेक्शन

डिजिटल डेस्क, पटना। फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में संकट के दौरान कैप्टन स्मित मच्छार के हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वीडियो कॉल पर बातचीत में स्मित ने बताया कि मुश्किल घड़ी में वह हनुमान चालीसा पढ़ते रहे।

हनुमान चालीसा से आत्मविश्वास बढ़ने की बात कैप्टन स्मित की इस बात पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हनुमान चालीसा को आत्मविश्वास और साहस से जोड़ते हुए कहा कि इसके पाठ से व्यक्ति को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने का हौसला मिलता है।

फ्लाईदुबई की घटना में कैप्टन स्मित घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल रहे। इसके बाद यात्रियों और क्रू ने स्थिति संभाली और विमान की सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 174 लोग सवार थे।

पीएम मोदी से बातचीत में भावुक हुए कैप्टन 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ने अस्पताल में भर्ती कैप्टन स्मित से वीडियो कॉल पर बात की और उनके साहस की सराहना की। बातचीत के दौरान स्मित ने बताया कि दर्द और संकट के बीच वह हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। इस दौरान वह भावुक भी हो गए।

बिहार से भी जुड़ रहा बागेश्वर बाबा का कनेक्शन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बिहार से भी पुराना जुड़ाव रहा है और बक्सर में उनकी कथा को लेकर भी चर्चा है। ऐसे में फ्लाईदुबई कैप्टन के हनुमान चालीसा वाले प्रसंग पर उनकी प्रतिक्रिया बिहार के पाठकों के लिए भी खास मायने रखती है।

हालांकि, 11 अक्टूबर से प्रस्तावित उनकी अगली रथयात्रा बिहार में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के पांच जिलों से होकर गुजरने वाली है। करीब 500 किलोमीटर की इस यात्रा को उन्होंने अपने ‘हिंदू राष्ट्र’ संकल्प और सामाजिक एकता के संदेश से जोड़ा है।

नवंबर में बिहार आने की तैयारी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बिहार कनेक्शन का अगला बड़ा पड़ाव बक्सर बताया जा रहा है। यहां नवंबर में कथा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बिहार में उनके कार्यक्रमों को लेकर उनके अनुयायियों में पहले से उत्सुकता रही है।