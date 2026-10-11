सीएम सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक पोस्ट मामला: पटना साइबर थाने में FIR दर्ज, वीडियो की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में पटना साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

मामला इंस्टाग्राम पर संचालित एक अकाउंट से जुड़े वीडियो का है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। छह अक्टूबर को पटना साइबर थाने में आवेदन दिया गया था।

आवेदन के अनुसार, इंस्टाग्राम पर प्रसारित एक वीडियो में मुख्यमंत्री के लिए कथित तौर पर अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। शिकायत में आशंका जतायी गयी कि ऐसी सामग्री के प्रसार से आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।