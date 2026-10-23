Bihar MLC Election: जन सुराज के आफाक अहमद पर FIR, मतदान के बीच आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के बीच जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी आफाक अहमद के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी एक पोस्ट को लेकर यह कार्रवाई की गई। पोस्ट में शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिलाने और आफाक अहमद को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील का उल्लेख है।

शुक्रवार को विधान परिषद की आठ सीटों के लिए मतदान चल रहा है। सभी जगहों पर शांत‍िपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे हैं।

कार्यपालक दंडाधिकारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी

बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में यह मामला सामने आया। कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर छपरा रविकान्त सिंह ने 22 अक्टूबर की देर रात छपरा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।