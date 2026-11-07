पटना के पालीगंज के गांव से हावर्ड विश्वविद्यालय तक का सफर, अब जर्मनी में सम्मानित होंगी डॉ. ऋचा मिश्रा

अजय, पालीगंज (पटना)। बेटियां अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर न केवल परिवार, बल्कि समाज और देश का नाम भी रोशन कर रही हैं।

पालीगंज प्रखंड के बालीपाकर गांव निवासी कैप्टन हरि शंकर मिश्र की पुत्री डॉ. ऋचा मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर बिहार का मान बढ़ाया है।

हावर्ड विश्वविद्यालय में हाइजीन एवं माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में शोधरत डॉ. ऋचा मिश्रा को 13 नवंबर 2026 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रॉबर्ट कोच फाउंडेशन की ओर से वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

TB के प्रभावी उपचार में मिल सकती है सहायता

डॉ. ऋचा का शोध तपेदिक (TB) के बैक्टीरिया में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की प्रक्रिया को समझने और इसे कम करने के उपाय तलाशने पर केंद्रित है।

उनके शोध से टीबी के इलाज को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संभावनाएं सामने आई हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनके इस शोध को अहम माना जा रहा है।

टीबी दुनिया की गंभीर संक्रामक बीमारियों में शामिल है। हर वर्ष लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसके इलाज में बैक्टीरिया का दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाना एक बड़ी चुनौती है।

डॉ. ऋचा ने अपने शोध के माध्यम से इस चुनौती से निपटने के वैज्ञानिक उपायों पर काम किया है। उनके शोध के निष्कर्ष भविष्य में टीबी के बेहतर उपचार और दवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं।