पटना में डॉक्टर के फ्लैट में 60 लाख की चोरी, परिवार गया था उज्जैन; दो फ्लैटों को चोरों ने बनाया निशाना

जागरण संवाददाता, पटना। कदमकुआं थाना क्षेत्र में चोरों ने एक डॉक्टर के फ्लैट को निशाना बनाकर करीब 60 लाख रुपये के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

घटना कांग्रेस मैदान के पास स्थित आंगन अपार्टमेंट की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आरके सिन्हा का परिवार उज्जैन गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने फ्लैट में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया।

दो फ्लैटों को बनाया निशाना

वारदात के दौरान चोरों ने अपार्टमेंट के दो फ्लैटों में चोरी का प्रयास किया। इनमें से एक फ्लैट में चोरों को सफलता मिली और वहां से बड़ी मात्रा में आभूषण व नकदी चोरी कर ली गई।

चोरी गए सामान की कीमत करीब 60 लाख रुपये बताई जा रही है। दूसरे फ्लैट में भी चोरों ने सेंधमारी की कोशिश की, हालांकि वहां चोरी होने की जानकारी स्पष्ट नहीं है। सुबह परिचित को दी सूचना, तब खुला मामला सुबह डॉक्टर आरके सिन्हा ने अपने एक परिचित को फ्लैट में चोरी होने की सूचना दी। इसके बाद परिचित आंगन अपार्टमेंट पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कदमकुआं थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की।