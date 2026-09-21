पटना जंक्शन पर यात्रियों को सावधान करने वाली कार्रवाई, 8 महिलाएं गिरफ्तार; मोबाइल से चांदी की बिछिया तक बरामद

जागरण संवाददाता, पटना। पटना जंक्शन पर यात्रियों के मोबाइल, बैग और आभूषण पर हाथ साफ करने वाले महिला गिरोह का रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और GRP की संयुक्त टीम ने पर्दाफाश किया है।

टीम ने पटना जंक्शन से आठ महिला आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी का एक स्मार्ट मोबाइल फोन, चांदी की चेन, हनुमान जी के दो लॉकेट, दुर्गा जी का एक लॉकेट और चांदी की तीन बिछिया बरामद की गई हैं।

गिरफ्तार आरोपितों में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुन्दु थाना क्षेत्र स्थित कुन्दु गांव की पूजा देवी, किरण देवी, शीला देवी, रागणी देवी, चिडई देवी, अंजोरी देवी और शिवाणी कुमारी शामिल हैं। आठवीं आरोपित जमुना देवी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के काली टोला थाना क्षेत्र स्थित बलरामपुर पटरी की रहने वाली है। भीड़ और गेट पर धक्का-मुक्की का उठाती थीं फायदा पूछताछ में सामने आए तथ्यों के अनुसार आरोपित महिलाएं संगठित तरीके से ट्रेनों और रेलवे परिसरों में सक्रिय थीं। भीड़भाड़ वाले कोच, ट्रेन में चढ़ने-उतरने के दौरान गेट पर होने वाली धक्का-मुक्की और सोए हुए यात्रियों को निशाना बनाया जाता था।

यात्रियों की असावधानी का फायदा उठाकर मोबाइल, बैग, लगेज, लैपटॉप, चेन, लॉकेट और अन्य कीमती सामान चोरी करने के बाद मौका मिलते ही ट्रेन से उतरकर फरार हो जाती थीं।



प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, फुट ओवरब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया और चार्जिंग प्वाइंट भी इनके निशाने पर रहते थे। चार्जिंग में लगे मोबाइल और यात्रियों की जेब से सामान उड़ाने का भी आरोप है।

महिला को देख नहीं बरतें लापरवाही आरपीएफ पटना पोस्ट के इंस्पेक्टर साकेत कुमार ने बताया कि यात्रियों को किसी व्यक्ति की वेशभूषा, व्यवहार या लिंग देखकर सुरक्षा के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। अपराधी किसी भी उम्र, लिंग या वेशभूषा में हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब किसी महिला या पुरुष यात्री पर संदेह करना नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना है।



आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि मोबाइल को ट्रेन के दरवाजे या खिड़की के पास असावधानी से इस्तेमाल न करें।