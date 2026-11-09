'दिमागी नक्सली' देश की तरक्की रोकना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों कही इन्हें खारिज करने की बात?

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को नागरिकों से उन लोगों को खारिज करने की अपील की, जो अस्थिरता और अराजकता फैलाकर देश की प्रगति में बाधा डालना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘दिमागी नक्सली’ शब्द का समर्थन किया। प्रधान ने यह बात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री के सुरक्षा बलों के जवानों के बीच पहुंचने और उनके संबोधन को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कही।

प्रधानमंत्री के बयान का किया समर्थन प्रधानमंत्री मोदी ने माओवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र का दौरा कर अर्द्धसैनिक बलों के जवानों का मनोबल बढ़ाया था। इस दौरान उन्होंने देश में ‘दिमागी नक्सलियों’ को जड़ से समाप्त करने की बात कही थी।

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर उठाए थे सवाल विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि वह अपने संबोधन से जवानों को उकसा रहे हैं। वहीं, अर्द्धसैनिक बलों पर जंतर-मंतर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट (छर्रे) के इस्तेमाल के आरोप भी लगाए गए थे। इस पूरे मामले पर धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के रुख का समर्थन किया।

बोले- देश की प्रगति से निराश लोग फैला रहे अस्थिरता बिहार में भाजपा के प्रभारी रह चुके प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित और समृद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की प्रगति से निराश हैं और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, उन्हें ‘दिमागी नक्सली’ ही कहा जाना चाहिए। प्रधान ने जवानों के बीच प्रधानमंत्री के दिन बिताने और उनके साथ देश की स्थिति पर विचार साझा करने को भी सराहनीय बताया। उन्होंने नागरिकों से ऐसे तत्वों के प्रति सतर्क रहने की अपील की।

प्रधानमंत्री का बिहार दौरा विकास को देगा गति धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बिहार दौरा राज्य में विकास की गति को और तेज करेगा।