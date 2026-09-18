चार घंटे में दिल्ली टू पटना... दो में सिलीगुड़ी, Bullet Train से पकड़ेगी स्पीड; NHSRCL ने जारी की Global RFP

डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने इसके लिए ग्लोबल आरएफपी जारी कर दी है। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर से पटना को भी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी मिलने की योजना है।

प्रोजेक्ट के लिए छह साल की अवधि वाली कंसल्टेंसी एजेंसी का चयन किया जाएगा। एजेंसी शुरुआती दो साल में डिजाइन तैयार करेगी, जबकि अगले चार साल सलाहकार की भूमिका निभाएगी। जमीनी सर्वे का काम भी दो चरणों में कराया जा चुका है।

पटना से सिलीगुड़ी का सफर 2 घंटे में प्रस्तावित टाइमिंग के मुताबिक पटना से सिलीगुड़ी की दूरी करीब 2 घंटे में पूरी करने का लक्ष्य है। वहीं दिल्ली से पटना का सफर 4 घंटे 41 मिनट में पूरा होने का अनुमान है।

दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट और दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट में पहुंचने की टाइमिंग प्रस्तावित की गई है। दिल्ली से सिलीगुड़ी का सफर करीब 6 घंटे 45 मिनट में पूरा करने की योजना है। दो चरणों में बनेगा पूरा कॉरिडोर दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को दो चरणों में विकसित करने की योजना है। पहला चरण दिल्ली से लखनऊ होते हुए वाराणसी तक 756 किलोमीटर का होगा, जबकि दूसरा चरण वाराणसी से सिलीगुड़ी तक करीब 744 किलोमीटर का होगा।