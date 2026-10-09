दिल्ली जाने वाली 4 ट्रेनें रद, आरा के यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी; राजधानी-अमृत भारत एक्सप्रेस समेत ये ट्रेनें प्रभावित

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे आरा और भोजपुर के यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे ने दिल्ली की ओर जाने वाली चार प्रमुख ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का निर्णय लिया है।

इनमें राजधानी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों के रद्द रहने से यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। आरा जंक्शन से सफर करने वालों पर पड़ेगा असर दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले आरा जंक्शन से दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं। रेलवे के इस फैसले का असर केवल आरा ही नहीं, बल्कि भोजपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली जाने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली बिहार से आने-जाने वाले यात्रियों का प्रमुख गंतव्य है। ऐसे में चार प्रमुख ट्रेनों का परिचालन रद्द होने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। खासकर पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों के लिए ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी होगा।

राजधानी, मगध और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी रद्द रेलवे के निर्णय के तहत राजधानी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित रहेगा। इन ट्रेनों से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है।

त्योहारों, नौकरी, पढ़ाई और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा का समय और साधन दोबारा तय करना पड़ सकता है। यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता और उनके परिचालन की स्थिति भी जांचनी चाहिए।

पूर्व मध्य रेलवे ने दी फैसले की जानकारी हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने ट्रेनों के परिचालन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे की ओर से यह निर्णय लिया गया है।

रेलवे के अनुसार, इसके तहत राजधानी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। हालांकि, यात्रियों को संबंधित ट्रेन की तारीख और परिचालन से जुड़ी आधिकारिक सूचना की पुष्टि कर लेनी चाहिए। स्टेशन जाने से पहले जरूर जांच लें ट्रेन का स्टेटस रेलवे ने यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। इससे स्टेशन पहुंचने के बाद होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।