दिल्ली से बिहार आने वाले यात्री ध्यान दें... प्लेटफॉर्म 8 की जगह अब 1 पर आएगी ट्रेन, वंदे भारत से शताब्दी तक प्रभावित
दिवाली और छठ पर दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ...और पढ़ें
HighLights
नई दिल्ली स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए।
दिवाली-छठ पर बिहार जाने वाले यात्री इससे प्रभावित होंगे।
यात्रा से पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म की जानकारी अवश्य जांचें।
डिजिटल डेस्क, पटना। दिवाली और छठ पर दिल्ली से बिहार घर लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने ट्रेन का टिकट बुक करा लिया है और पुराने प्लेटफॉर्म नंबर के भरोसे स्टेशन जाने वाले हैं, तो सावधान हो जाइए।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदल दिए गए हैं। ऐसे में स्टेशन पहुंचने के बाद सीधे अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय ताजा जानकारी जरूर चेक करें।
दिल्ली से बिहार आने वाले यात्री क्यों रहें अलर्ट?
उत्तर रेलवे के मुताबिक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर में बदलाव लागू रहेंगे।
त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ और स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसका असर एक्सप्रेस, पैसेंजर और ईएमयू ट्रेनों पर भी पड़ सकता है।
पुराना प्लेटफॉर्म देखकर न करें सफर की शुरुआत
मान लीजिए आपकी ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती थी, लेकिन अब उसका प्लेटफॉर्म बदल गया है। ऐसे में पुराने प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने से आपकी ट्रेन छूट सकती है।
इसलिए घर से निकलने से लेकर स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन की ताजा स्थिति पर नजर रखें। प्लेटफॉर्म की जानकारी यात्रा के दिन दोबारा जांचना सबसे बेहतर रहेगा।
वंदे भारत से लेकर इंटरसिटी तक पर असर
रेलवे की जानकारी के अनुसार, प्लेटफॉर्म में बदलाव से प्रभावित ट्रेनों में वंदे भारत, शताब्दी, रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और दिल्ली-पलवल व शकूरबस्ती-मथुरा ईएमयू जैसी ट्रेनें शामिल हैं।
हालांकि, हर ट्रेन का नया प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है। इसलिए यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के नंबर के आधार पर जानकारी प्राप्त करें।
बदले गए प्लेटफॉर्म की सूची(16 अक्टूबर से)
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|पुराना प्लेटफॉर्म
|नया प्लेटफॉर्म
|12562
|स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस(नई दिल्ली से)
|13
|1
|12561
|स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस(नई दिल्ली आने वाली)
|12
|7
|12392
|श्रमजीवी एक्सप्रेस
|8
|1
|22435
|वाराणसी वंदे भारत
|16
|6
निर्माण कार्य और त्योहारों की भीड़ बनी वजह
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर, दिवाली और छठ के कारण बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
इसी को ध्यान में रखकर रेलवे ने प्लेटफॉर्म व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए हैं, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों की आवाजाही सुचारु बनी रहे।
ट्रेन छूटने से बचना है तो ये काम जरूर करें
यात्रा से पहले NTES ऐप पर ट्रेन की लाइव जानकारी और प्लेटफॉर्म नंबर चेक करें। जरूरत पड़ने पर रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 से भी जानकारी ले सकते हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और उद्घोषणाओं पर ध्यान दें।
खासकर दिल्ली से पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और बिहार के दूसरे शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों को अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करके ही प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ना चाहिए।
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